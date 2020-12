Handball: Weltverbandschef plant mit Zuschauern bei der WM in Ägypten

Weltverbandschef Hassan Moustafa geht weiterhin von einem Turnier mit Zuschauern bei der Handball-WM in Ägypten aus, für die auch Österreichs Männer qualifiziert sind. "Ja, derzeit planen wir, die WM mit Zuschauern zu organisieren - natürlich nicht mit voller Auslastung, sondern abhängig von der Arena und der Covid-19-Situation", sagte der 76-Jährige in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch) auf eine entsprechende Frage.

Das Turnier soll vom 13. bis 31. Jänner 2021 ausgetragen werden, steht jedoch in der Kritik. "Die Spieler müssen direkt am Flughafen einen Antigentest machen, dem ein PCR-Test im Hotel folgt", sagte der Ägypter dem "Mannheimer Morgen" und verteidigte das Hygiene-Konzept. So wolle man ein Infektionsrisiko in der geplanten Blase von Anfang an ausschließen. Während des Turniers werde alle 72 Stunden getestet. "Auch das Hotelpersonal wird Teil der Blase sein. Es wird kein externer Kontakt zugelassen."