Handball: Westwien gewann Derby gegen Fivers 35:28

Die SG Westwien hat sich am Samstag im Wiener-Geister-Derby der spusu-Handballliga die Fivers Margareten klar mit 35:28 (19:15) durchgesetzt und den Fivers die dritte Saisonniederlage zugefügt. Mann des Spiels war mit 13 Treffern, davon 11 in der ersten Hälfte, Westwien-Akteur Julian Ranftl.

Die zweitplatzierten Fivers verloren weiter Boden auf Leader Schwaz, der am Freitag in Bregenz 30:28 gesiegt hatte und bei zwei Spielen mehr bereits neun Punkte Vorsprung aufweist. Westwien ist zwei Zähler hinter den Fivers Fünfter, hat aber eine Partie mehr in den Beinen.

Die drei weiteren Samstag-Paarungen UHK Krems - HSG Bärnbach/Köflach, HC Linz - HSG Graz und SC Ferlach - HC Hard wurden wegen positiver Coronafälle bei den Steirern, Oberösterreichern und Kärntnern verschoben.