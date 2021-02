Handball: Westwien im Europacup gegen Ystads zweimal in der Südstadt

Reise nach Schweden war für Wiener nicht möglich

Westwien wird die Achtelfinale-Spiele im Handball-European-Cup gegen den schwedischen Club Ystads IF in der Südstadt bestreiten. Aufgrund der Reisebeschränkungen in Coronazeiten konnte die Anreise des ÖHB-Vertreters nach Schweden nicht wie geplant realisiert werden. Ystads wurde deshalb angeboten, beide Partien in Österreich abzuhalten, wie der Club am Freitag bekannt gab. Als Termine wurden der 13. und 14. Februar (jeweils 20.30 Uhr) gewählt.

"Großer Dank an die Schweden, dass sie bereit waren, auf diesen Kompromiss einzugehen und im Sinne des Sports dieses Duell zu ermöglichen", sagte Westwiens Manager Conny Wilczynski in einer Aussendung. Ystads hat im Duell die Favoritenrolle inne.