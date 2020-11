Handball: Westwien in dritter European-Cup-Runde gegen Berchem

Hinspiel in Luxemburg, Rückspiel am Wochenende vor Weihnachten

Handball-Erstligist Westwien trifft in Runde drei des European Cup auf den luxemburgischen Club HC Berchem. Das Hinspiel findet am 12. oder 13. Dezember auswärts statt, das Rückspiel am 19. oder 20. Dezember in der Südstadt. Berchem war für diese Europacup-Phase gesetzt, war 2018/19 im Sechzehntelfinale des Challenge Cups und ist aktuell Dritter der nationalen Liga. Die Meisterschaft ist seit Ende Oktober unterbrochen und wird voraussichtlich erst im Jänner weitergeführt.