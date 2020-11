Handball: Westwien kampflos in 3. Runde des European Cups

Die Handballer der SG Westwien stehen kampflos in der dritten Runde des European Cups. Wie der Verein am Montag bekanntgab, mussten die Zweitrundenpartien gegen Cassano Magnago aus Italien abgesagt werden. "Den Italienern ist es, aufgrund von Schwierigkeiten und strengen Auflagen nicht möglich anzutreten, und so hat die EHF entschieden, dass Westwien für die dritte Runde des European Cups qualifiziert ist", teilten die Wiener in einer Aussendung mit.

Die Auslosung für die nächste Runde findet am 23. November statt, die Spieltermine sind für den 12./13. und 19./20. Dezember angesetzt. Aufgrund der Spielabsage kommt es am Samstag den 21. November (20.15 Uhr/live auf ORF Sport +) doch zum Wiener Derby zwischen Westwien und den Fivers, das ursprünglich auf Februar verschoben worden war.