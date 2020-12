Die SG Westwien steht vor dem Einzug ins Achtelfinale des European Cups der Handballer. Am Samstag feierte die Truppe von Trainer Michael Draca im Drittrundenhinspiel gegen den luxemburgischen Vertreter HC Berchem in der Südstadt einen 28:24-(13:12)-Erfolg und hat vor der neuerlich in Maria Enzersdorf stattfindenden Rückpartie am Sonntag (16.00 Uhr) alle Trümpfe in der Hand.