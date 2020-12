Handball-Club Westwien hat am Sonntag das Achtelfinale des European Cups erreicht. Nach dem 28:24 vom Vortag gewannen die Wiener am Sonntag im Rückspiel gegen den luxemburgischen Vertreter HC Berchem erneut in der Südstadt 32:28 (18:16). Die Auslosung für die für Februar angesetzte Runde der letzten 16 erfolgt am Dienstag. Westwien-Coach Michael Draca: "International weiter zu spielen, bedeutet für diese junge Mannschaft sehr viel und wird uns ganz sicher weiterbringen."