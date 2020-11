Der Österreicher Michael Wiederer bewirbt sich um eine zweite Amtszeit als Präsident des in Wien ansässigen Europäischen Handball-Verbandes (EHF). Der Kongress mit der Wahlentscheidung ist für 23. und 24. April 2021 in Luxemburg angesetzt. Wahlbewerbungen sind noch bis 23. Jänner möglich. Der heute 65-jährige Wiederer war 2016 zum vierten EHF-Präsidenten gewählt worden, davor war er für 24 Jahre EHF-Generalsekretär und damit der Längstdienende in dieser Funktion gewesen.