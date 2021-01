Handball-WM: Corona-Fall bei WM-Titelverteidiger Dänemark

Weitere Fälle bei Kapverden, aber kein Turnierausschluss

Kurz vor der Auftaktpartie von Titelverteidiger Dänemark bei der Handball-WM in Ägypten ist am Freitag ein dänischer Teamspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um WM-Debütant Emil Jakobsen, der bereits zuvor einmal mit dem Virus angesteckt gewesen ist. Er werde nun ebenso isoliert wie sein Zimmerkollege Morten Olsen, teilte der dänische Handballverband am Freitagvormittag mit. Bei Olsen wird auf einen negativen Test im Laufe des Tages gehofft.

Indes wurden bei den Kapverden erneut Corona-Fälle bekannt, ein möglicher Turnierausschluss der Afrikaner war wenige Stunden vor dem erstes Spiel gegen Ungarn am (heutigen) Freitag aber vom Tisch. Die jüngsten Corona-Tests seien alle negativ ausgefallen, teilte der Weltverband IHF auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, der Partie stehe nichts im Wege. Zuvor waren die Afrikaner trotz mehrerer Corona-Fälle zur Weltmeisterschaft gereist, die Mannschaft zog jedoch auch auf Drängen der deutschen Delegation zunächst nicht ins allgemeine Teamhotel in Gizeh, in dem auch Österreich logiert.

Insgesamt hatte die IHF neun positive Fälle kurz nach dem Turnierstart in Ägypten vermeldet. So wurden außerdem ein brasilianischer Nationalspieler, zwei slowenische Spieler, ein portugiesischer Journalist und ein Mitglied der US-Delegation positiv getestet. Außerdem seien einige positive Fälle beim Hotelpersonal sowie im Organisationskomitee aufgetreten, hieß es. Alle Personen seien sofort isoliert worden. Man beobachte die Situation und arbeite kontinuierlich an Verbesserungen.

Schon vor dem Start des Turniers waren etliche Corona-Fälle innerhalb einiger Mannschaften bekanntgeworden. Österreichs Gegner USA und Tschechien hatten deshalb ihre WM-Teilnahme kurzfristig abgesagt, die Schweiz und Nordmazedonien nahmen ihre Plätze ein. Die Schweiz setzte sich dann zum Auftakt am Donnerstag prompt mit 28:25 gegen Österreich durch.