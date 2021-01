Handball-WM: Frankreich machte großen Schritt Richtung K.o.-Runde

Auch Gastgeber Ägypten blieb auf Kurs

Rekord-Weltmeister Frankreich steht kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale der Handball-WM in Ägypten. Die Franzosen setzten sich in ihrem zweiten Hauptrundenspiel am Freitagabend mit 28:26 (16:14) gegen Island durch. Damit führen sie ihre Gruppe mit nun 8:0 Punkten an, könnten mit einer Niederlage im abschließenden Hauptrundenspiel am Sonntag gegen Portugal aber theoretisch noch von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden.

Trotz einer erneut starken Vorstellung hatten die Portugiesen zuvor Österreichs "Sargnagel" Schweiz mit 33:29 (17:15) besiegt. Neben Portugal und Frankreich bleibt auch Vize-Weltmeister Norwegen im Rennen um den Einzug in die K.o.-Runde. Die Norweger besiegten Algerien 36:23 (17:11) und stehen nun mit 6:2 Punkten hinter den Franzosen auf dem zweiten Rang.

Auch WM-Gastgeber Ägypten befindet sich auf Viertelfinal-Kurs. Der Afrikameister setzte sich in Kairo mit 35:26 (21:14) gegen Belarus durch. In derselben Gruppe kämpfen auch Schweden und Slowenien noch um ein Viertelfinal-Ticket, beide Mannschaften trennten sich am Freitagabend 28:28 (15:14).