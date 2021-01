Handball-WM: Frankreichs Kraftakt im Finish brachte Sieg über Schweiz

Erst durch einen Kraftakt im Finish hat Frankreich am Montag sein abschließendes Vorrundenspiel von Österreich-Gruppe E gegen die Schweiz 25:24 (14:14) gewonnen. Ein 3:0-Lauf in den letzten sechs Minuten wendete die Partie zugunsten von "Les Bleus", die damit alle drei Partien gewonnen haben und das Punktemaximum in die Hauptrunde mitnehmen. Mit einem Punkt wäre die Schweiz sicher weiter gewesen, nun muss sie darauf hoffen, dass Österreich am Abend Norwegen nicht besiegt.

Nun steht auch fest, wer Österreichs Gegner im President's Cup um die Plätze 25 bis 32 sind, sollte die Überraschung gegen Norwegen nicht gelingen: Neben Südkorea und Marokko ist es Chile, das nach einer knappen 29:32-Niederlage gegen Nachrücker Nordmazedonien in einer Gruppe mit Rot-Weiß-Rot landen würde. Die jüngsten Erinnerungen an die Südamerikaner sind keine guten: Bei der WM 2019 kassierte die ÖHB-Auswahl ein bitteres 24:32.