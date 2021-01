Gastgeber Ägypten hat bei der Handball-Weltmeisterschaft das Viertelfinale erreicht. In ihrem abschließenden Hauptrundenspiel reichte den Ägyptern am Sonntag in Kairo ein 25:25-(8:12)-Remis gegen Slowenien zum Einzug in die K.o.-Runde. Damit ist der Afrikameister vor dem Abendspiel (20.30 Uhr) zwischen Schweden und Russland nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze seiner Hauptrundengruppe zu verdrängen. Die Slowenen dagegen müssen vorzeitig die Heimreise antreten.