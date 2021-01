Handball-WM: Gastgeber Ägypten, Frankreich, Schweden im Viertelfinale

Ägyptern reichte Remis gegen Slowenien

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Aufstieg Frankreich und Schweden ---------------------------------------------------------------------

Gastgeber Ägypten hat bei der Handball-Weltmeisterschaft das Viertelfinale erreicht. In ihrem abschließenden Hauptrundenspiel reichte den Ägyptern am Sonntag in Kairo ein 25:25-(8:12)-Remis gegen Slowenien zum Einzug in die K.o.-Runde. Während die Slowenen die Heimreise antreten müssen, trifft der Afrikameister in der K.o.-Runde nun auf Titelverteidiger Dänemark.

Auch Rekord-Weltmeister Frankreich schaffte mit einem souveränen 32:23-(16:12)-Sieg gegen Portugal den Sprung ins Viertelfinale. Durch den sechsten Sieg im sechsten WM-Spiel ziehen die Franzosen als Erster ihrer Hauptrundengruppe III in die K.o.-Phase ein, als Zweiter erreichte Vize-Weltmeister Norwegen das Viertelfinale. Die Norweger hatten zuvor auch dank einer erneut starken Leistung von Superstar Sander Sagosen (acht Tore) Island mit 35:33 (18:18) besiegt.

Rekord-Europameister Schweden steht ebenfalls unter den besten acht Teams des Turniers in Ägypten. Die Skandinavier schlugen Russland überraschend klar mit 34:20 (17:8).