Handball-WM: Norwegen besiegte in Österreich-Gruppe Schweiz

Gastgeber Ägypten, Frankreich, Portugal, Schweden weiter - Slowenen unterlagen überraschend Russland, beide weiter

Vize-Weltmeister Norwegen hat sich dank seines erneut starken Superstars Sander Sagosen beim 31:25 (17:13) gegen die Schweiz in der Österreich-Gruppe E seinen ersten Sieg bei der WM in Ägypten geholt. Sagosen, dessen Team am Montag (20.30 Uhr) zum Abschluss Gegner Österreichs ist, steuerte elf Tore zum Erfolg bei, der erst in der zweiten Hälfte klare Konturen annahm.

Die Norweger stehen gegen Österreich unter Siegzwang, während Frankreich mit dem 35:28 über Rot-Weiß-Rot bereits die Hauptrunde sicher hat. Das gelang am Samstag auch Gastgeber Ägypten, der sich überraschend deutlich mit 38:19 gegen das für Tschechien nachgerückte Nordmazedonien durchsetzte.

Auch Portugal und Schweden stehen wie erwartet bereits in der nächsten Turnierphase. Die Portugiesen setzten sich trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit 33:20 gegen Marokko durch. Anschließend gewann auch Schweden sein zweites Vorrundenmatch locker mit 41:26 gegen Chile. Die Überraschung des Tages lieferte aber Russland in Gruppe H mit einem 31:25-Erfolg über den EM-Halbfinalisten Slowenien. Beide Teams sind aber ebenso weiter wie Weißrussland, das Südkorea 32:24 abfertigte.