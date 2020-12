Handelsöffnung - "Alles im geregelten Rahmen" in Kärnten

Gute, aber nicht übertriebene Frequenz in Einkaufszentren in Klagenfurt und Villach

Der große Run auf die wieder geöffneten Geschäfte in Kärnten ist am Montagvormittag vorerst ausgeblieben. Sowohl in den Klagenfurter City Arkaden als auch im Atrio in Villach wurde reger Betrieb verzeichnet - allerdings war man weit entfernt davon, dass man den Einlass in die Zentren regeln müsste. Für den morgigen Einkaufs-Feiertag wird aber mit einem größeren Ansturm gerechnet.

"Es ist einiges los, aber noch alles im geregelten Rahmen", sagte der Center-Manager der City Arkaden, Ernst Hofbauer, auf APA-Anfrage. Die Maximal-Anzahl von Personen, die ins Einkaufszentrum dürfen - 3.000 - war noch nicht erreicht: "Das könnte aber am Nachmittag oder morgen sein", prognostizierte Hofbauer. Es funktioniere alles, die Besucher würden sich auch an die Maßnahmen halten.

Ein Lokalaugenschein der APA bestätigte das - Abstandsregeln wurden ebenso eingehalten wie die Maskenpflicht, auch freiliegende Nasenspitzen sah man äußerst selten. In Lautsprecherdurchsagen wurden die Besucher darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht erlaubt ist, im Center zu essen oder zu trinken. Bei einigen Betrieben konnte man sich Essen zum Mitnehmen holen, was auch passierte - vor allem vor einem Lokal mit Leberkäse im Angebot standen die Leute Schlange.

Viel los war in einem Möbelhaus in Klagenfurt, in das ein Aktionsangebot lockte. Die Parkplätze im Eingangsbereich waren gut gefüllt, im Inneren des Geschäfts teilten sich die Kunden aber auf die verschiedenen Abteilungen auf.

Entspannt war die Lage am Vormittag im Atrio in Villach. "Die Appelle, dass die Geschäfte nicht sofort gestürmt werden sollen, haben offensichtlich Früchte getragen", erklärte Center-Manager Richard Oswald. Die Frequenz sei gut, aber noch sei man weit davon entfernt, Einlassbeschränkungen verhängen zu müssen. Dafür sei man mit einem ganzen Team von Securitys gerüstet, im Center wurden rund 80 Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

Auch in Villach würden sich die Besucher an die Corona-Regeln halten, erklärte Oswald: "Ich habe heute noch keinen einzigen Besucher ohne Mund-Nasen-Schutz gesehen." Offensichtlich hätten "die schlimmen Zahlen der vergangenen Wochen" nachdenklich gemacht, vermutete Oswald. Wie der morgige Feiertag aussehen wird, wagte er nicht vorherzusehen - vielleicht würden die Appelle ja auch für diesen Tag Wirkung zeigen? "Man muss ja auch bedenken: Ab Mittwoch gibt es noch volle 14 Einkaufstage bis Weihnachten."