Handelsöffnung - Andrang ohne Ansturm im Burgenland

Friseure und Juweliere in Eisenstadt gut besucht - Starker Vormittag im Einkaufszentrum Oberwart

Im Burgenland zog es am Montag zwar viele Menschen in die wieder geöffneten Geschäfte. Der große Andrang blieb aber aus, hieß es aus der Sparte Handel der Wirtschaftskammer auf APA-Anfrage. Wie an einem normalen Wochentag habe sich etwa die Fußgängerzone in Eisenstadt präsentiert, ein Massenansturm sei ausgeblieben, hieß es.

Auch im Einkaufszentrum Eisenstadt waren Einkaufswillige unterwegs, besonders gut besucht waren Friseure und Juweliere. Die Besucher hätten sich sehr diszipliniert verhalten, wurde betont. Alle seien mit Maske unterwegs.

In Parndorf waren die Shops gut gefüllt. Unkontrollierte Menschenmassen habe es aber keine gegeben, Polizei und Security waren vor Ort. Auch der große Stau sei diesmal ausgeblieben.

Von einem starken Vormittag habe das Einkaufszentrum Oberwart berichtet, hieß es von der Sparte Handel. Besonders Papier und Spielwaren wurde von den Kunden gesucht und gefunden, die Menschen hätten bereits auf das Aufsperren gewartet.

Einen eher durchschnittlichen Geschäftsgang meldete die Elektrobranche. Man merke verstärkt, dass Kunden Produkte kauften, welche in den vergangenen drei Wochen im Lockdown ausgegangen seien. Dies betreffe vor allem typische Verbrauchsprodukte wie zum Beispiel Batterien. Generell hielten sich die burgenländischen Konsumenten brav an die Coronaregeln, lautete das Resümee der Wirtschaftskammer an diesem Fenstertag zum Ende des zweiten harten Lockdowns.