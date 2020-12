Handelsöffnung - Ansturm bei SCS blieb aus

Polizei sah keine Probleme - 75 Prozent der Parkplätze ausgelastet

Am ersten Tag der Wiedereröffnung der Einkaufszentren in Österreich ist ein Ansturm bei der SCS in Vösendorf bzw. Wiener Neudorf im Bezirk Mödling nach Polizeiangaben ausgeblieben. Chefinspektor Johann Baumschlager sprach von einer etwa 75-prozentigen Auslastung der Parkplätze. Es habe im Außen- wie im Innenbereich keine nennenswerten Probleme gegeben.

Die Exekutive war mit einem entsprechend starken Aufgebot bei dem Einkaufstempel vor den Toren Wiens vertreten. Der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich betonte, dass die Beamten im Fall des Falles auf Dialog mit den Konsumenten setzen würden.