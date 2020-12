Handelsöffnung - Fröhliche Stimmung in steirischen Geschäften

Kassierin: "Das Center lebt" - Disziplinierte Kundschaft - BILD

Am Tag eins nach dem harten Lockdown hat in so manchen steirischen Geschäften fröhliche Stimmung überhandgenommen. Vom sonst oft so stressigen Weihnachtshopping war am Montag kaum etwas zu spüren - obwohl es wegen des Fenstertages und der zuvor geschlossenen Geschäfte viele Kunden auf die Straßen und in den Handel verschlug. Das Personal wirkte erleichtert ob der eifrig einkaufenden Menschen. Spartenobmann Gerhard Wohlmuth war zufrieden: "Ein Massenansturm blieb aus."

Bedeckter Himmel und etwas trübe Stimmung waren zwar nicht die besten Voraussetzungen für einen fröhlichen Shopping-Tag, doch am späten Vormittag waren die Straßen der Grazer Innenstadt recht eifrig frequentiert. Vor so manchen kleineren Geschäften - wie etwa vor den glitzernden Christbaumkugeln in der Auslage von Ferdinand Haller - warteten Kunden auf Einlass, damit sich in den Räumlichkeiten nicht zeitgleich zu viele Kunde aufhalten.

In einem Tee- und Gewürzladen in der Sporgasse warteten ebenfalls Kunden auf Einlass. Eine Mitarbeiterin reichte am Eingang einen Einkaufskorb. Waren alle Körbe ausgegeben, so musste man warten, denn dann war das Geschäft quasi "voll". So wisse man immer, wieviele Kunden gerade in den Räumlichkeiten seien, war die Erklärung. Nach dem Gebrauch werden die Griffe der Körbe desinfiziert und dem nächsten gereicht. Die Empfangsdame meinte, dass besonders viel Kundschaft komme: "Dabei hatten wir auch im harten Lockdown offen, aber das wussten die Kunden offenbar nicht so."

Ein paar Meter weiter im bekanntesten und größter Grazer Kaufhaus, bei Kastner und Öhler, verhielten sich die Kunden ebenfalls diszipliniert: Jeder trug Maske, kein Gedränge und kaum hektische oder genervte Einkäufer. Der Vormittag sei stark besucht gewesen, hieß es auf Nachfrage von einer Verkäuferin, zu Mittag flaute das Geschäft wieder etwas ab. Ein ähnliches Bild zeigte sich in einem der Grazer Einkaufszentren: Im Murpark an der östlichen Stadteinfahrt hielten sich Kunden an die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Sicherheitsbedienstete patrouillierten und hatten ein Auge darauf.

In einem Geschäft für Videospiele war auch der Vormittag gut besucht, zu Mittag habe es dann etwas nachgelassen, sagte der Mann an der Kassa. Geradezu fröhlich wirkte eine Kassierin in einem Drogeriemarkt, der während des gesamten Lockdowns über offenhalten durfte: "Das Center lebt. So viel war im Lockdown nie los. Da war es richtig mau, aber heute ist es lustig", meinte sie auf Nachfrage.

Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann der Fachgruppe Handel in der steirischen Wirtschaftskammer, unterstrich die Beobachtungen: "Die Menschen sind sehr diszipliniert und es gab keinen großen Ansturm." Die Frequenz an Kunden sei zwar noch nicht so hoch wie an einem normalen Montag vor Weihnachten, aber die Händler seien dennoch zufrieden - und es sei ja noch genug Zeit bis Weihnachten. Einen riesigen Umsatz dürfe man sich daher vom Montag nicht erwarten.