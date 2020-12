Handelsöffnung - Innsbrucker haben Lust auf Handarbeit und Elektro

Relativ wenig Frequenz bei Schuh- und Kleidungsgeschäften - Deutlich mehr Menschen in Innenstadt-Einkaufsstraßen als zuvor - (Von Markus Stegmayr/APA)

Die Innenstadt-Einkaufsstraßen haben sich Montagmittag am ersten Tag der allgemeinen Handelsöffnung in Innsbruck deutlich stärker frequentiert gezeigt als noch vor wenigen Tagen. Bei leichtem Schneefall und eher verhaltenen Temperaturen zog es die Menschen aber verstärkt auch in die Einkaufszentren im Zentrum der Tiroler Landeshauptstadt. Besonders begehrt bei den Innsbruckern sind an diesem Montag Handarbeitsartikel und Elektronik.

Eine verhaltene Tendenz zeigt sich bei Juwelier- oder Kleidungeschäften der Altstadt. Nur sehr vereinzelt sind Einkaufswillige dort in Verkaufsgespräche verwickelt oder neugierig auf die feilgebotenen Waren. Bei einem nahegelegenen Souvenirladen herrscht gar gähnende Leere. Große Menschenmengen finden sich in der Altstadt insgesamt keine. Dennoch ist in einem Altstadt-Geschäft, in dem es unter anderem Wolle und Handarbeitsmaterialien zu kaufen gibt, sprichwörtlich die Hölle los.

An den drei Kassen herrscht reger Betrieb, die Warteschlangen davor sind lang. "Die Geschäfte laufen gut", gibt sich ein Angestellter hier wortkarg, weil ihm kaum eine Minute zum Reden bleibt. Ein Bild, das um die Mittagszeit herum konstant bleibt. Die Mitarbeiter arbeiten rasch, doch da immer wieder neue Menschen ins Geschäft stürmen und kaufbereit zu den Kassen schreiten, werden die Warteschlangen nie wirklich kürzer.

Trotz der im Vergleich zum Total-Lockdown stark erhöhten Besucherfrequenz kann so mancher Unternehmer in der Maria-Theresien-Straße von einem solchen Ansturm nur träumen. Bekleidungsgeschäfte sind tendenziell sehr spärlich besucht, auch Schuhe bleiben heute trotz Rabatt-Angeboten eher im Regal stehen. "Kinderschuhe sind eben kein Weihnachtsgeschenk", meint dazu eine Schuhverkäuferin. Doch auch sonstige Schuhe scheinen nicht wirklich begehrt zu sein: Lediglich einige wenige Personen haben sich heute zum Schuhkauf aufgemacht.

Keine Angst haben einer der wenigen Kunden zu sein, mussten Konsumfreudige hingegen bei einem großen Elektrofachhandel im Zentrum der Stadt. Sowohl bei den Informationsschaltern als auch bei den Elektrogeräten selbst waren die zahlreichen heute angetretenen Verkäufer sehr gut beschäftigt und überaus gefragt.

Wer sich nach einem Menschenbad sehnte, der wurde auch insgesamt in den Innenstadt-Einkaufszentren glücklich. Dutzende Menschen schlängeln sich durch die Gänge und bewegen sich zu einem guten Teil in Richtung Dekorationsgeschäfte. Diese eindeutigen Besucherströme gehen auch hier auf Kosten der Schuh-, Handtaschen- oder Bekleidungsangebote.

Irgendwo zwischen Handarbeitsartikel und Schuhmode lässt sich das Buch als Konsumgut am ersten Öffnungstag verorten. "Die Geschäfte laufen flott", sagt ein Buchverkäufer lächelnd. Es sei nämlich einfach ein Unterschied, ob man Bücher bestelle oder vor Ort beraten werde, meint er. Ein Eindruck, den auch eine Kundin untermauert: "Das Schmökern und Kaufen vor Ort lässt sich einfach nicht ersetzen."