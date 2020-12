Handelsöffnung - Messepark in Vorarlberg gut besucht, kein Ansturm

Einkäufer gaben sich sehr diszipliniert

Vorarlbergs größtes Einkaufszentrum, der "Messepark" in Dornbirn, war am ersten Tag der Wiedereröffnung gut besucht, ein Ansturm blieb aber aus. Anders als etwa an Adventwochenenden in "normalen" Jahren gab es weder einen Kampf um Parkplätze noch ein dichtes Gedränge in den Gängen. Auffallend viel Wachpersonal hatte ein Auge darauf, dass das Einkaufen in geregelten Bahnen ablief.

Wie ein Lokalaugenschein zeigte, gaben sich die Einkäufer aber ohnehin sehr diszipliniert. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erwies sich als Selbstverständlichkeit, auch wurden die Stationen zur Hand-Desinfektion rege genutzt. Vor manchen, kleineren Geschäften bildeten sich Schlangen, damit sich nicht zu viele Personen auf einmal im Geschäftslokal aufhielten. Aber auch in den Wartelinien wurde auf genügend Abstand geachtet.