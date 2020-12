Handelsöffnung - Viel los für Montagvormittag in Oberösterreich

Reger Andrang aber kein Gedränge rund um Linz - In Steyr kam es vereinzelt in neu eröffnetem Center zu Warteschlangen - Aber Kunden laut Management "sehr diszipliniert"

Der Frühverkehr war bereits ein Vorbote - die Einkaufszentren im oberösterreichischen Zentralraum waren am ersten Tag nach dem Lockdown und den Geschäftsschließungen gut besucht. So staute es sich am Morgen bereits auf der Westautobahn bei Traun in Richtung größer Märkte, der Verkehr von Linz Richtung Leonding und Pasching (Bezirk Linz-Land), wo sich ebenfalls Geschäftszentren befinden, war teilweise stärker als der Berufsverkehr in die Stadt hinein - kein alltägliches Bild.

Am Harter Plateau in Leonding, wo sich Markt an Markt reiht, waren am Vormittag Parkplätze Mangelware. Elektro-, Einrichtungs-, Tier- und vor allem ein Baumarkt wurden gestürmt. Ein Stück weiter in Pasching war erneut der Baumarkt der Hotspot - Heimwerkermaterial wurde ebenso herausgekarrt wie diverse Geräte und Reisig für die Weihnachtsdekoration. Vergleichsweise weniger los war im benachbarten Gartencenter, allerdings hatten sich dort die ersten bereits vorsorglich ihre Christbäume gesichert.

Die PlusCity in Pasching war für einen Montagvormittag sehr gut besucht, wenn auch ein gutes Stück davon entfernt, überfüllt zu sein. Die Geschäfte waren gut vorbereitet: Vor vielen Shops standen Tafeln, die festlegten, wie viele Kunden hineindürfen, und es waren Bahnen zum Anstellen markiert. Ordner, die darüber wachen sollten, dass diese Regeln auch eingehalten werden, hatten vorerst aber nicht allzu viel zu tun, denn der Kundenandrang war rege, aber nicht überbordend. Anstellen musste sich niemand.

Vor allem die Textilgeschäfte warben mit Rabatten. Gedränge herrschte aber eher bei jenen Geschäften, die typische Weihnachtsgeschenke - Bücher, Parfüms, etc. - verkaufen. Vor jenen Lokalen, wo Take-away möglich war, bildeten sich bereits am späten Vormittag Schlangen. Die meisten Gastrobereiche waren aber abgesperrt, um Menschenansammlungen zu verhindern. Die bildeten sich dann eben im Parkhaus, wo in Grüppchen gegessen und getratscht wurde.

In Steyr, wo am Montag nach dem Totalumbau das Einkaufszentrum Taborland wiedereröffnet wurde, herrschte reger Andrang. Vor einzelnen Geschäften kam es wegen der vorgeschriebenen Zehn-Quadratmeter-Regel pro Kunde zu längeren Menschenschlangen. Es wurde aber gewartet, da die Shops mit Eröffnungsangeboten lockten. Centermanagerin Maria Prims sah in den Rabatt-Aktionen kein Problem, denn die Läden würden sich "streng an die Sicherheitsvorgaben" halten. So würde in den Geschäften der entsprechende Mindestabstand eingehalten. Auch seien die Kunden "sehr diszipliniert" und würden geduldig mit dem notwendigen Abstand auf den Einlass warten.