Handelsöffnung - Wiener Spartenobfrau ortet hohe Disziplin

Andrang vor allem in Centern und Einkaufsstraßen - Zielgerichtetes Shoppen sorgt für kürzere Aufenthaltszeit in Geschäften - Rabattschlachten als "Wermutstropfen"

In Wien dürfte der erste Einkaufstag nach dem harten Lockdown bisher recht gesittet abgelaufen sein. "Die Leute sind sehr diszipliniert", versicherte Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wiener Wirtschaftskammer, im APA-Gespräch am frühen Montagnachmittag. Sämtliche Coronaregeln würden sowohl von Unternehmern als auch von Kunden eingehalten.

"Die Menschen tragen Maske und halten Abstand", lobte Gumprecht. Auch die Geschäftsbetreiber würden alles dazu beitragen, um einen möglichst sicheren Einkauf zu gewährleisten - von Desinfektionsspendern über Abstandsmarkierungen am Boden bis zur ständigen Überprüfung der 10-Quadratmeter-Vorgabe durch Securitys oder elektronische Zählsysteme bei den Eingängen.

Die Spartenchefin sprach von einem "erhöhten" Andrang vor allem in Einkaufszentren und den klassischen Shoppingmeilen: "Die Mariahilfer Straße ist zum Beispiel voll." In kleineren Geschäftsstraßen oder in etwas abseits gelegenen Grätzeln gebe es aber noch "Luft nach oben".

Die Kundenfrequenz in den Geschäften selbst liege etwa auf Vorjahresniveau, sagte Gumprecht. Allerdings: Die Mehrzahl der Menschen halte sich kürzer als üblich im Inneren der Läden auf. "Die Leute haben jetzt drei Wochen Zeit gehabt zu überlegen. Sie wissen, was sie kaufen wollen." Spontankäufe gebe es weniger.

Als "kleinen Wermutstropfen" bezeichnete die Kammervertreterin die in manchen Handelsbereichen stattfindenden Rabattschlachten. Man habe eigentlich an die Unternehmer appelliert, von solchen abzusehen. "Aber leider halten sich einige wenige nicht daran", verwies sie etwa auf den Möbelhandel.