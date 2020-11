Handkreissäge löste Verkehrsunfall in Tirol aus

43-Jähriger überfuhr Säge und touchierte weiteren Pkw

Eine auf der Hochkönigstraße (B164) liegende Handkreissäge hat am späten Dienstagabend in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) einen Verkehrsunfall ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 43-jähriger Pkw-Lenker beim Überholen einer 57-jährigen Pkw-Lenkerin die auf der Gegenfahrbahn liegende Handkreissäge übersehen, überfuhr sie und kam daraufhin ins Schleudern. In weiterer Folge touchierte der 43-Jährige den Pkw der Frau.

Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Das Auto des Mannes blieb im Bereich eines steilen Böschungsrandes stecken. Der Lenker musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Wagen der Frau kam wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Lenker blieben unverletzt. Der Pkw des 43-Jährige wurde erheblich, jener der 57-Jährigen leicht beschädigt. Feuerwehr und Straßenmeisterei mussten beim Unfall ausgetretenes Öl binden. Die Hochkönigstraße wurde dafür für kurze Zeit gesperrt.