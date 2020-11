Haribo schließt Werk in Sachsen

Der deutsche Süßwarenhersteller Haribo schließt einen seiner bisher fünf Standorte in Deutschland. Zum Jahresende soll die Produktion im kleinsten deutschen Haribo-Werk im sächsischen Wilkau-Haßlau bei Zwickau eingestellt werden, wie das Familienunternehmen am Freitag mitteilte. Betroffen sind rund 150 Beschäftige.

Ausschlaggebend für die Schließung sei eine kürzlich abgeschlossene Wirtschaftlichkeitsprüfung der Produktionsstandorte, berichtete Haribo. Der Süßwarenhersteller wird künftig die Produktion an vier Standorten in Deutschland bündeln: Bonn, Grafschaft, Neuss und Solingen. An dem Standort in Wilkau-Haßlau waren schon zu DDR-Zeiten Gummibärchen hergestellt und in den Westen geliefert worden. 1990 ging der Betrieb dann an Haribo.

In Österreich produziert Haribo in Linz.