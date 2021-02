Harley verkaufte 2020 ein Drittel weniger Kult-Motorräder

Harley-Davidson ruft 308.000 Motorräder wegen Bremslichtern zurück Der US-Motorrad-Hersteller Harley Davidson ruft weltweit mehr als 300.000 Maschinen wegen möglicher Bremslicht-Probleme in die Werkstatt zurück. Betroffen seien rund 308.000 Touring- und Trike-Motorräder aus den Baujahren zwischen 2009 und 2012, erklärte Harley am Montag in einer Mitteilung an die US-Behörden.