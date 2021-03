"Harry Potter"-Star Felton: Rickman war angenehm furchteinflößend

"Malfoy" hat 2016 verstorbenen Snape-Darsteller als "sehr, sehr nett" mit "schelmischem Humor" in Erinnerung

Der britische Schauspieler Tom Felton (33), der in den "Harry Potter"-Filmen Draco Malfoy verkörperte, war nach eigenen Worten von Snape-Darsteller Alan Rickman jahrelang eingeschüchtert. Die Arbeit mit dem mehr als 40 Jahre älteren Kollegen sei "beängstigend" gewesen, sagte Felton in einem Video auf Tiktok und fügte hinzu: "Er war der einzige Schauspieler, den ich kannte, und er war furchteinflößend auf die angenehmste Art."

Er habe Rickman erstmals getroffen, als er zwölf war und daher ein paar Jahre gebraucht, um den Mut aufzubringen, mehr als "Hi" zu sagen, führte Felton weiter aus. Rickman sei jedoch auch "sehr, sehr nett" gewesen und habe einen "schelmischen Humor" gehabt. Es sei ein echtes Privileg gewesen, mit ihm zu arbeiten, betonte Felton. Rickman, der auch in Filmen wie "Sinn und Sinnlichkeit" oder "Robin Hood" gespielt hatte, war 2016 mit 69 Jahren an Krebs gestorben.