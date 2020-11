Hass im Netz - FPÖ kritisiert "Meinungszensur"

Freiheitlichen lehnen überschießende Bestrafung von "emotionalen Ausbrüchen im Netz" ab

FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst hat das überarbeitete Gesetzespaket gegen "Hass im Netz" als "Meinungszensur" kritisiert. Nach Ansicht der Freiheitlichen brauche es eine klare Abgrenzung zwischen Meinungsfreiheit auf der einen Seite und tatsächlich strafbarem Verhalten auf der anderen Seite, argumentierte Fürst am Mittwoch in einer Aussendung. Eine überschießende Bestrafung von "emotionalen Ausbrüchen im Netz" lehne man ab.

Dass ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler das Paket in Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien gebracht habe, sei "befremdlich". Edtstalder erwecke den Eindruck, als ob man den Anschlag durch das neue Gesetzespaket verhindern hätte können. "Für wie dumm halten die PR-Berater der ÖVP die Österreicher eigentlich", so Fürst: "Der Terroranschlag hätte verhindert werden können und müssen, wenn das Innenministerium unter Edtstadlers Parteikollegen Nehammer (Karl, Anm.) den späteren Attentäter rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen hätte."