Hass im Netz - Regierung 2 - Weitgehende Ausnahme für Videos

Videos auf "Video-Sharing-Plattformen" von neuen Regeln ausgenommen - Wegen eigener EU-Richtlinie

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0171 vom 18.11.2020 muss im Titel und im Text berichtigt werden, dass die für Videodienste geltende Ausnahme auch für Videos auf Sozialen Netzwerken gilt, wenn Videos einen wesentlichen Teil der Plattform darstellen. Das Bundeskanzleramt hat seine diesbezüglichen Angaben korrigiert. ---------------------------------------------------------------------

Eine weitere Ausnahme gibt es für Videos auf "Video-Sharing-Plattformen" wie Youtube und auf sozialen Netzwerken wie Facebook. Diese sind - wie Enzyklopädien, Handels- und Bildungsplattformen sowie nicht gewinnorientierte Plattformen - von den neuen Regeln des Kommunikationsplattformen-Gesetzes ausgenommen. Dies deshalb, weil für Videodienste eine eigene EU-Richtlinie greift, derzufolge gegen illegale Inhalte am Sitz des jeweiligen Unternehmens vorgegangen werden muss.

Im Bundeskanzleramt hieß es dazu auf APA-Anfrage, dass Kommentare auf Youtube sehr wohl unter das Melde- und Sanktionsregime des neuen Gesetzes fallen. Bezüglich der Videos gelte aufgrund der "Audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie" aber ein "strenges Herkunftslandprinzip". Dieses gilt nicht nur für dezidierte "Video-Sharing-Plattformen", sondern auch für Videos in Sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram, wenn Videos dort einen "wesentlichen Teil" des Angebots darstellen. Gegen potenziell illegale Videos muss demnach am jeweiligen Firmensitz vorgegangen werden - also z.B. in Irland.

Apropos: Neu ist im Mittwoch von der Regierung beschlossenen Gesetzesentwurf auch, dass die Medienbehörde KommAustria ein Verzeichnis der vom Kommunikationsplattformen-Gesetz erfassten Unternehmen vorlegen muss. Aus dieser jährlich zu aktualisierenden Liste sollte also hervorgehen, wer sich jedenfalls an die neuen Regeln halten muss.