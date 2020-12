Hauptausschuss des Nationalrates verlängerte Auslandseinsätze

Schallenberg: Mehr Soldaten nach Mali, weniger in die Ukraine

Österreich kann sich weiterhin an 16 internationalen Missionen im Rahmen der UNO, der OSZE und der EU in Krisengebieten beteiligen. Der Hauptausschuss des Nationalrates hat die entsprechenden Entsendungen am heutigen Mittwoch um jeweils ein weiteres Jahr bis 31. Dezember 2021 gebilligt, meldete die Parlamentskorrespondenz. Soldaten und Polizisten werden somit weiter unter anderem in Mali und im Libanon, der Ukraine, Afghanistan, Zypern, Bosnien und dem Kosovo tätig sein.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sagte, dass das Engagement "nicht zuletzt der Sicherheit hierzulande" diene. Schwerpunkt der Entsendungen seien die für Österreich sicherheits- und wirtschaftspolitisch wesentlichen Regionen wie der Westbalkan, Osteuropa und das Gebiet südlich der Sahara. Schallenberg verwies darauf, dass der Migrationsdruck nach dem Militärputsch in Mali noch zunehmen werde, auch die Situation im Libanon sei besorgniserregend. Auch der Grüne Abgeordnete Michel Reimon wertete den Libanon-Einsatz als essenziell, zumal das Land bei vier Millionen Einwohnern zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen habe.

Den Entsendungen wurde vom Hauptausschuss teils einstimmig, teils mehrheitlich zugestimmt. So meinte FPÖ-Abgeordneter Reinhard-Eugen Bösch, dass er aufgrund der budgetären Lage des Bundesheeres nicht allen Einsätzen zustimmen könne. SPÖ-Mandatar Harald Troch hinterfragte vor dem Hintergrund des jüngsten Militärputsches in Mali den dortigen Einsatz. Schallenberg sagte, dass Missionen im Land nach dem Putsch nicht infrage gestellt worden seien und zudem wichtiger denn je seien. So gab der Außenminister bekannt, dass die Anzahl der ins westafrikanische Land entsendeten Personen aufgestockt werde, im Fall der Ukraine-Mission komme es zu einer Reduzierung.

Konkret ging es um die Beteiligung an den UNO-Friedenstruppen in Zypern, die integrierte Grenzverwaltungsmission der Europäischen Union in Libyen, die beratende Mission der Europäischen Union für eine Reform des Sicherheitssektors in der Ukraine, die EU-Beobachtermission in Georgien, die EU-Rechtsstaatlichkeitsmission im Kosovo, die NATO-geführte Resolute Support Mission in Afghanistan, den multinationalen Friedenseinsatz im Kosovo, die EU-Ausbildungsmission in Mali, die EU-Militäroperation EUFOR ALTHEA in Bosnien-Herzegowina, die Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen im Kosovo, die Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der UNO in Mali, die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, die Sonderbeobachtungsmission der OSZE in der Ukraine, die Mission der OSZE in der Republik Moldau, die Beteiligung am Regionalen Verifikations- und Unterstützungszentrum zur Implementierung von Rüstungskontrollabkommen in Südosteuropa sowie die OSZE-Mission in Montenegro.