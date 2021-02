Hautpflegemarken retten Umsatz von L'Oreal

L'Oreal umschmeichelt Aktionäre mit Dividende Der französische Kosmetikriese L'Oreal will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr seine Aktionäre verwöhnen. Die Dividende für 2012 will das Unternehmen um 15 Prozent auf 2,30 Euro je Aktie anheben. Noch in der ersten Hälfte des laufenden Jahres sollen Aktien im Wert von einer halben Milliarde Euro zurückgekauft werden, kündigte L'Oreal am Montagabend an.