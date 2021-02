"Haydnregion NÖ": Eröffnungskonzert wird als Stream angeboten

Alle für März geplanten Veranstaltungen Corona-bedingt abgesagt

Der diesjährige Festivalstart der "Haydnregion Niederösterreich" muss Corona-bedingt virtuell über die Bühne gehen. Das Eröffnungskonzert am 6. März mit Stargeiger Yury Revich findet ohne Publikum statt und wird am Folgetag als Stream angeboten. Alle weiteren für März geplanten Veranstaltungen wurden aufgrund der Pandemie abgesagt. Nachholtermine sind für die Saison 2022 geplant, hieß es am Montag in einer Aussendung.

(S E R V I C E - www.haydnregion-noe.at)