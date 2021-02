Hazel Brugger und Thomas Spitzer uneins über Babynamen

Schweizer Filmpreis für "Coeur animal" Der Preis für den besten Schweizer Film geht dieses Jahr an "Coeur animal" von Séverine Cornamusaz. Die Westschweizer Regisseurin konnte den "Quartz", die höchste Auszeichnung für Schweizer Filmschaffende, am Samstagabend in Luzern aus den Händen des Schweizer Kulturministers Didier Burkhalter entgegen nehmen.