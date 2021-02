Hedgefonds machten mit GameStop 12,5 Mrd. Dollar Verlust

Nach Angaben von Datenanbieter - Online-Broker Robinhood sammelt weitere Milliarden ein

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Robinhood verhandelt über Milliardenkredit ---------------------------------------------------------------------

Wetten auf Kursverluste bei GameStop sind Hedgefonds teuer zu stehen gekommen. Seit Jahresbeginn summieren sich ihre Verluste auf 12,5 Milliarden Dollar (10,3 Milliarden Euro), wie aus Daten des Datenanbieters Ortex hervorgeht. Kleinanleger sind massenweise bei dem US-Videospielehändler eingestiegen und haben so dafür gesorgt, dass die Aktien seit Jahresbeginn um 1.600 Prozent nach oben schossen.

Sie hatten sich in Internetforen zu konzertierten Käufen von GameStop-Papieren verabredet. Damit wollten sie professionelle Investoren ausspielen, die mit Leerverkäufen auf fallende Kurse gewettet hatten. Durch den unerwarteten Kursanstieg bei Gamestop waren Hedgefonds zur Auflösung ihrer Wetten auf den Kursverfall dieser Papiere gezwungen. Dies trieb einige Fonds an den Rand des Ruins. Am Montag verloren Gamestop-Aktien jedoch mehr als 28 Prozent.

Der wegen des GameStop-Hype jüngst in die Schlagzeilen geratene Online-Broker Robinhood hat indes bei Investoren weitere 2,4 Milliarden Dollar eingesammelt. Die Runde wurde von Ribbit Capital unter Beteiligung von ICONIQ, Andreessen Horowitz, Sequoia, Index Ventures und NEA angeführt, wie die bei Kleinanlegern beliebte Handelsplattform in einem Blog mitteilte. Damit wird das Finanzpolster weiter aufgefüllt, da Robinhood erst vor wenigen Tagen eine Milliarde Dollar bei Geldgebern eingeworben hatte.

Zudem spricht der Online-Brooker mit Banken über die Ausweitung bestehender oder die Genehmigung neuer Kreditlinien im Volumen von einer Milliarde Dollar, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person am Montag. Wie viel sich Robinhood sichern kann, war unklar. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme ab. Robinhood braucht das Geld, um die jüngste Flut an Kunden-Orders ausreichend abzusichern zu können. Robinhood-Chef Vlad Tenev hatte am Sonntag erklärt, die zuständige Clearingstelle habe angesichts erhöhter Schwankungen Sicherheiten von drei Milliarden Dollar verlangt.

Vergangene Woche sorgte Robinhood mit seiner Entscheidung, Käufe der seit Tagen hoch fliegenden Aktie des Videospiel-Anbieters Gamestop zu sperren - Verkäufe dagegen weiter zuzulassen - für Empörung bei Anlegern und in der US-Politik. Der Online-Broker hatte neben GameStop auch den Handel mit anderen Titeln eingeschränkt, die ins Visier von Spekulanten - zum Teil Hobby-Händler von Internet-Plattformen wie Reddit - geraten waren. Die Plattform profitiert massiv von der Corona-Pandemie, da Privatleute in Zeiten des Lockdowns den Aktienhandel für sich entdecken, und liebäugelt Insidern zufolge mit einem Börsengang in diesem Jahr.