Hedgefonds Petrus gegen Credit Agricoles Kaufoffert für Creval-Bank

Österreicher Klaus Umek hält angebotenen Preis für zu niedrig

Bei seinen Plänen zur Übernahme der lombardischen Bank Credito Valtellinese (Creval) stößt Credit Agricole Italia, die italienische Tochtergesellschaft der Credit Agricole, auf Widerstand seitens des Hedgefonds Petrus Advisers um den Österreicher Klaus Umek. Credit Agricoles Kaufoffert von 10,5 Euro pro Creval-Aktie sei unzulänglich und müsse auf mindestens 14 Euro erhöht werden, verlangt Petrus Advisers.

In einem Brief forderte der Ex-Goldman-Sachs-Banker Umek den Creval-Aufsichtsrat auf, Credit Agricoles Angebot abzulehnen, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Milano e Finanza". Petrus Advisers hält eine Beteiligung unter drei Prozent an der an der Mailänder Börse notierten Creval-Bank.

"Nach gründlicher Bewertung halten wir das Angebot von 10,5 Euro pro Aktie für unangemessen, denn damit wird Crevals Wert deutlich unterschätzt", hieß es im Schreiben des in London beheimateten Hedgefonds. Die angebotene Prämie von 21,4 Prozent liege unter der Durchschnittsprämie von 25 bis 35 Prozent, die bei ähnlichen Akquisitionen in Italien gezahlt wird, hieß es im Schreiben.

Der Aktienpreis von 10,5 Euro beinhaltet eine Prämie von 21,4 Prozent gegenüber dem Creval-Aktienpreis vom 20. November und von 53,9 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis der Aktie in den letzten sechs Monaten. Das Kaufangebot, das Credit Agricole Italia am 23. November vorgelegt hatte, gilt bis zum Mai 2021. Das Ziel ist erreicht, wenn Credit Agricole mindestens 66,7 Prozent des Creval-Kapitals erwirbt.

Sollte Credit Agricole 90 Prozent der Creval-Aktie übernehmen, soll die lombardische Bank mit Aktiva in der Größenordnung von 24 Mrd. Euro von der Mailänder Börse genommen werden. Mit der Übernahme Crevals würde Credit Agricole Italia zur sechstgrößten Bankengruppe in Italien aufsteigen.