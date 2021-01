Heer in Steiermark leistete 2020 wegen Corona noch mehr Assistenz

Bilanz von Militärkommandant Zöllner: "Anforderungen vielfältig und vor allem ganz neu" - Beschaffung von neuen Hubschraubern als "Höhepunkt" - BILD

Drei Schwerpunkte prägten im abgelaufenen "Einsatzjahr" 2020 das Bundesheer in der Steiermark: Die Assistenzeinsätze zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, die Grenzüberwachung und Katastrophenhilfe und die Entscheidung für ein Nachfolgemodell des in der Obersteiermark stationierten leichten Hubschraubers Alouette III, so Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner am Mittwoch in Graz. "Die Anforderungen waren vielfältig, herausfordernd und vor allem ganz neu", sagte Zöllner.

So gut wie alle Aktivitäten des Heeres in der Steiermark - Unterstützung beim Grenzschutz für Polizei und Gesundheitsbehörden, Katastropheneinsatz, Teststraßen bis hin zur Ausbildung der Rekruten - waren von der Covid-19-Pandemie beeinflusst. "Wir haben den Covid-Schutz so ausgebaut, dass es keine Einschränkungen in der Ausbildung gab", sagte Zöllner. Die Infektionen von Soldaten selbst hätten sich im Schnitt der Bevölkerung bewegt. "Die Wellen waren um eine Woche bei uns zeitversetzt", so der Brigadier. An Standorten mit mehr Soldaten habe es auch mehr Infektionen gegeben. Zahlen nannte Zöllner auf Befragen nicht, aber der einzige Standort ohne Infektion sei der hoch gelegene Truppenübungsplatz Seetaleralpe gewesen.

"Seit Oktober 2015 unterstützen wir die Polizei bei Einreisekontrollen, seit März leisten wir Unterstützung bei den Gesundheitskontrollen an den Grenzen für die Bezirksbehörden in Südoststeiermark, Leibnitz und Deutschlandsberg sowie am Flughafen Graz Thalerhof, hier abhängig von Reisendenaufkommen", resümierte Zöllner. "Das Highlight im April, erstmals wurde die Miliz aufgeboten, 350 von 3.000 Milizsoldaten in der Steiermark wurden an der Grenze eingesetzt, sie haben ihre Aufgaben hervorragend gelöst, waren topmotiviert. Im August mussten wir zu Katastropheneinsätzen in der Obersteiermark und im Bezirk Weiz." Dabei seien über 7.000 Arbeitsstunden geleistet worden.

Ebenfalls ab August habe man die Contact Tracing-Maßnahmen zu unterstützen begonnen, erst mit 20, dann 40 Soldaten. Den Höchststand habe man hier mit 67 Soldaten bei den ersten Massentestungen im Dezember erreicht. Eine besondere Aufgabe habe die "Übernahme" des Pflegewohnheims im obersteirischen St. Lorenzen dargestellt, wo Sanitäter für das erkrankte Personal einsprangen. Hier habe man 1.100 Arbeitsstunden geleistet.

Zöllner berichtete von neuen Kommandanten-Ernennungen: Von fünf Verbänden in der Steiermark hätten nun zwei weibliche Chefs, das Sanitätszentrum in Graz und das Versorgungsregiment 1 in Gratkorn.

Ein Höhepunkt war im letzten Quartal 2020 die lang ersehnte Entscheidung für eine Nachfolge der 1967 eingeführten leichten Alouette III-Hubschrauber am Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg im obersteirischen Aigen im Ennstal. Hier entschied sich die Republik aus drei Bewerbern (Bell, Airbus und Leonardo) für den AW169 M des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo. Zwölf werden ab Mitte 2022 schrittweise bei der Einsatzstaffel in Aigen stationiert, sechs (auch volleinsatzfähige) Ausbildungshelikopter in Langenlebarn (NÖ). Die Beschaffung sichere den Standort Aigen ab, hier werde entsprechend investiert.

Zöllner gab auch einen Ausblick auf 2021: Erste Grundwehrdiener hätten das neue Konzept "3 Monate-Plus" angenommen, in letzter Konsequenz sollten dann Grundwehrdiener nicht mehr nach nur drei Monaten Ausbildung an der Grenze eingesetzt werden.

Bei den Covid-Tests werde man an sechs Standorten 15 Testspuren anbieten. 125 Soldaten seien dabei im Einsatz, 30 zusätzliche kümmerten sich um die Versorgung. Sanitätsunteroffiziere würden dabei die Abstriche nehmen.