Heftige Schneefälle in der Lombardei und am Apennin

Venedig rechnet mit Hochwasser und stellt Dammsystem MOSE auf

Italien ist mit einer Schlechtwetterfront konfrontiert. Zu heftigen Schneefällen kam es in der Nacht auf Montag in der Lombardei. Wegen des Schnees gab es Probleme im Bahnverkehr, sowie auf dem Autobahnnetz im Mailänder Großraum. Einige Züge auf der internationalen Achse Mailand-Tessin fielen wegen des heftigen Niederschlags aus.

Schnee fiel auch am Apennin in den Regionen Emilia Romagna und Toskana, was zu erheblichen Verkehrsproblemen führte. In Rom regnete es heftig. Die Kälte dürfte laut Meteorologen auch in den nächsten Tagen anhalten.

Die Behörden in Venedig erwarten wieder einen steigenden Meeresspiegel. Für Montagvormittag werde Hochwasser von 130 Zentimetern über dem Normalwert vorhergesagt, schrieb Bürgermeister Luigi Brugnaro auf Twitter. Die Tore des Flutschutzsystems "Mose" sollen aktiviert werden, teilte er mit. Die Flutschutztore sind an drei Einfahrten zum Hafen der Lagunenstadt in einem umstrittenen und milliardenschweren Bauprojekt im Meer errichtet worden.