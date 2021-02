Heikle Mission: Der Papst im Zweistromland

Franziskus will im Irak die bedrängten Christen stärken und schiitischen Großayatollah treffen - Ihn erwarten die Pandemie und eine angespannte Sicherheitslage

Anfang März will Papst Franziskus in den Irak reisen - ob es klappt, bleibt angesichts der Pandemie- und Sicherheitslage vermutlich bis zuletzt ungewiss. Der von 5. bis 8. März geplante Besuch gilt einem vom Krieg zerrütteten, fragilen Land und verwundeten Religionsgemeinschaften. Es ist der Traum, der für Johannes Paul II. im Jahr 2000 unerfüllt blieb: nach Ur in Chaldäa zu pilgern, in die Heimat Abrahams, den Juden, Christen und Muslime als Stammvater verehren.

Geplant ist am 6. März ein interreligiöses Treffen just an dieser historischen Stätte in der Wüste des Südirak, meldet Kathpress. Bei den Ruinen des Stufentempels von Ur, den schon der biblische Erzvater vor 4.000 Jahren gesehen haben mochte, sollen sich Vertreter des Islam und der Kirchen, aber auch von Juden, Jesiden oder Mandäern zum Gebet versammeln. Alle beziehen sie sich auf irgendeine Weise auf Abraham; alle sind sie in eine lange Geschichte von Rivalität und Gewalt verstrickt.

Nicht weniger Symbolkraft liegt darin, wenn Großajatollah Ali al-Sistani den Papst in Najaf empfängt. Der 90-jährige schiitische Gelehrte verkörpert die moralische Autorität des Irak. In Konflikten wirkte er auf Mäßigung und Deeskalation hin; bei den Protesten gegen Misswirtschaft und Korruption im Herbst 2019, die schließlich zum Sturz der Regierung führten, stellte er sich hinter die Demonstranten. Gegen populistische schiitische Kräfte im Land wie den Milizenführer Muqtada al-Sadr fungiert er als eine Art Wellenbrecher. Zum chaldäisch-katholischen Patriarchen Louis Raphael I. Sako wird ihm ein gutes Verhältnis nachgesagt.

Obwohl al-Sistani kein dem Papst vergleichbares Amt besitzt, schlägt das Treffen eine wichtige Brücke zwischen der katholischen Kirche und dem schiitischen Islam, der weltweit immerhin um die 200.000 Millionen Gläubige zählt. Was die Rolle von Religion in Staat und Gesellschaft angeht, zeigen Franziskus und der Großajatollah verwandte Sichtweisen. Nach Bekanntgabe ihrer bevorstehenden Begegnung gab es Spekulationen, die beiden könnten einen Aufruf zum religionsübergreifenden Einsatz für Frieden unterzeichnen, und zwar das "Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen", das der Papst 2019 mit dem sunnitischen Großimam Ahmad al-Tayyeb 2019 in Abu Dhabi vorgestellt hatte. Zuletzt hieß es aus der irakischen Regierung jedoch, es werde in Najaf "keinerlei Unterzeichnungen oder Abkommen" geben.

Der zweite Programmtag nimmt den Terror des "Islamischen Staats" und das Leiden der Christen im Nordirak in den Blick. Franziskus reist in die mehrheitlich von Sunniten bewohnte Metropole Mossul und die christliche Stadt Karakosch. Von dort flohen 2014 Zehntausende vor den Terrormilizen; etwa die Hälfte der Familien kehrte zurück.

Der bisher nur skizzenhafte Besuchsplan des Vatikan sieht in Qaraqosh eine Ansprache des Papstes in der syrisch-katholischen al-Tahira-Kirche vor - sie wurde von den Islamisten verwüstet. Zuvor findet in Mossul ein "Gebet für die Opfer des Krieges" statt. Die offene Formulierung lässt erwarten, dass man bewusst auf eine konfessionelle Unterscheidung verzichten will. Unter der Vertreibung und den Gräueln des "Islamischen Staats" litten etwa die Jesiden noch stärker als die Christen.

Es fällt auf, dass eine ausdrücklich ökumenische Veranstaltung fehlt. An die eigenen katholischen Gläubigen wendet sich der Papst am Ankunftstag, dem 5. März, mit einer Rede an Kleriker, Ordensleute und Katecheten in der syrisch-katholischen Kathedrale in Bagdad. Das Gotteshaus war 2010 Schauplatz eines blutigen Terroranschlags, bei dem 48 Christen ermordet wurden. Tages darauf ist eine Messe in der rund einen halben Kilometer entfernten chaldäischen Kathedrale von Bagdad geplant. Nach den Stationen in Mossul und Qaraqosh am 7. März feiert der Papst abschließend einen Gottesdienst im Stadion von Erbil. Die Wahl des Ortes ist von Corona-Schutzmaßnahmen bestimmt.

Einige irakische Akteure werden von der Papstvisite eine Stärkung ihrer Position im nach wie vor ungewissen Stabilisierungsprozess des Landes erhoffen. Dazu zählt an erster Stelle Patriarch Sako, der beständig die Zugehörigkeit der Christen zum Irak betont und sich auch im Ausland als Stimme der Christen vernehmen lässt; dazu gehören auch Staatspräsident Barham Salih, ein aus Kurdistan stammender Sunnit, und der parteilose Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi, der das Land gegen enorme gesellschaftliche Fliehkräfte zusammenhalten muss, sowie die Spitzen der Autonomen Region Kurdistan in Erbil.

Die Straßenproteste mit über 600 Toten liegen gerade ein Jahr zurück. Die Terrormliz IS ist noch nicht besiegt; ein Anschlag im Zentrum Bagdads im Jänner kostete 32 Menschen das Leben. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen steigt seit Ende Jänner wieder steil an. Das Gesundheitsministerium sprach dieser Tage von einer "extrem besorgniserregenden" Situation. Für die Tage des Papstbesuchs gilt weithin eine Ausgangssperre. Franziskus, wenn er denn kommt, hat nicht nur in religiöser Hinsicht eine heikle Mission vor sich.