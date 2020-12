Heimische Biotech-Industrie hat nun einen eigenen Interessensverband

"Biotech Austria" - Branche beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter

Die Biotechnologie-Industrie in Österreich hat heute den Branchenverband "Biotech Austria" gegründet. "Ziel ist die Stärkung und Förderung der Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und der Biotechbranche", so der Verband in einer Aussendung. Die österreichische Biotechnologie umfasst ca. 150 Unternehmen mit rund 2.000 Beschäftigten.

"Die Entwicklung und Zulassung des ersten SARS-Cov-2 Impfstoffs in weniger als einem Jahr zeigt die großen Potenziale und die Schlagkraft unserer Industrie", betonte Peter Llewellyn-Davies, Präsident der Biotech Austria und CEO der Apeiron Biologics, anlässlich der Verbandsgründung.