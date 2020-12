Heimische Kreditversicherer mit staatlichem Schutzschirm unzufrieden

Österreichs größter Kreditversicherer Acredia beendete Nachverhandlungen mit Finanzministerium - Coface und Atradius wollen offiziell noch weiterverhandeln

Der wegen der Coronakrise geplante Schutzschirm für Exporteure und Lieferanten wird von den großen Kreditversicherern nicht in Anspruch genommen. Die Regierung verkündete im Juni ein Angebot, seitdem wird aber nachverhandelt. Nun bricht Österreichs größter Kreditversicherer Acredia die Gespräche ab. "Acredia hat entschieden, die Verhandlungen mit dem Finanzministerium zu beenden", hieß es gegenüber der "Presse" (Mittwochausgabe).

Kreditversicherungen sind für Exporteure und Lieferanten besonders wichtig, weil sie vor Forderungsausfällen schützen. Die Versicherer ermöglichen den Unternehmen, auf offene Rechnung zu liefern und Abnehmern Waren bereits weit vor Zahlung zu beziehen.

Acredia kritisiert mehre Aspekte des staatlichen Rettungsschirms. Anders als etwa in Deutschland, wo es einen derartigen Schutzschirm bereits seit April gebe, komme die Hilfe in Österreich viel zu spät, laufe zu kurz und sei in der Umsetzung zu bürokratisch. Außerdem müsse jeder einzelne Lieferant nachweisen, dass er förderberechtigt ist, so der Kreditversicherer. Bis das erledigt sei, würden Wochen vergehen. Erst danach könnten die Versicherungen ihre Limits erhöhen, nur um sie Mitte 2021 wieder zu reduzieren, wenn der Schutzschirm auf Geheiß der EU wieder eingestellt werden muss.

Das Finanzministerium kann die Kritik von Acredia nicht nachvollziehen. "Es liegt seit Sommer ein breit akkordiertes und mit den Branchenvertretern ausverhandeltes Angebot auf dem Tisch", sagte ein Sprecher des Finanzministers zur "Presse". "Es steht jedem Unternehmen frei zu entscheiden, ob es die Hilfsschirme der Republik in Anspruch nimmt." Die beiden anderen großen Kreditversicherer, Coface und Atradius, wollen offiziell noch weiterverhandeln. Noch sei man "in konstruktiven Gesprächen" mit dem Bund, hieß es gegenüber der Tageszeitung.