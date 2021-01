Heinrich Himmer bleibt Bildungsdirektor in Wien

Bis 2025

Heinrich Himmer (42) bleibt Bildungsdirektor für Wien. Der Wirtschaftspädagoge ist von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) auf Vorschlag des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) für weitere fünf Jahre bis Ende 2025 zum Chef der Wiener Schulbehörde bestellt worden, hieß es am Donnerstag aus dem Bildungsministerium.

Himmer steht seit 2017 an der Spitze der Wiener Schulbehörde - zuerst als Stadtschulratspräsident und nach der Umwandlung in die Bildungsdirektion 2018 als Bildungsdirektor. Davor war er als Lehrer in kaufmännischen Schulen sowie Polytechnischen Schulen tätig bzw. in der Lehrergewerkschaft und in der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) aktiv.

"Ich habe mit Heinrich Himmer in den vergangenen Jahren und gerade in der Corona-Pandemie sehr konstruktiv zusammengearbeitet", betonte Faßmann. "Er hat bewiesen, dass er Krisen wie die Corona-Pandemie und den schrecklichen Terroranschlag in Wien gut meistern kann."