Helena Zengel für weiteren US-Schauspieler-Preis nominiert

Screen Actors Guild Award am 4. April verliehen

Die zwölfjährige Schauspielerin Helena Zengel hat nach ihrer Golden-Globe-Nominierung Chancen auf einen weiteren wichtigen Filmpreis. Hollywoods Schauspielerverband (SAG) nominierte die deutsche Schülerin in der Sparte "Beste Nebendarstellerin" für den Screen Actors Guild Award. Die Nominierungen wurden am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgegeben. In der Sparte nimmt es Zengel unter anderem mit Olivia Colman und Glenn Close auf.

Die Schülerin aus Berlin spielt in dem Western "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks. Die SAG-Awards (Screen Actors Guild) werden am 4. April zum 27. Mal vergeben. Sie gelten als Vorboten für die Ende April anstehende Oscar-Verleihung.