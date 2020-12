Helmut Deutsch: Der Meister hinter langen Schatten wird 75

Am 24. Dezember feiert der renommierte Liedbegleiter seinen Geburtstag

Helmut Deutsch hat das Christkind gebracht - oder zumindest kam der Pianist zur gleichen Zeit auf die Welt: Am 24. Dezember 1945 wurde der Musiker in Wien geboren. Just hier sollte er sich auch zu einem der heute bedeutendsten Liedbegleiter entwickeln, der neben Christian Gerhahers Stammpartner Gerold Huber einer der wenigen Künstler der Zunft ist, der sich aus dem langen Schatten der Sänger etablieren konnte. Nun wird der ungemindert aktive Musiker 75 Jahre alt.

Nach dem Studium am Konservatorium, an der Musikakademie und der Universität wurde Deutsch bereits mit 24 Jahren Professor. So unterrichtete er zunächst bis 1979 an der Musikhochschule seiner Geburtsstadt, bevor er 1986 in München eine Professur für Liedgestaltung übernahm, die er bis 2011 innehatte. Die größten Meriten verdiente er sich jedoch in jener Position, die auf der Bühne immer in der zweiten Reihe steht und doch für die erste von unschätzbarer Bedeutung ist: Die des Liedbegleiters.

Vor allem die jahrelange Partnerschaft mit Hermann Prey, die beide mit Hunderten Konzerten zelebrierten, brachte Deutsch aufs internationale Tapet. Aber auch in Folge findet sich gleichsam das Who is Who der Zunft in seiner Vita. So begleitete Deutsch Koryphäen wie Grace Bumbry, Angelika Kirchschlager, Diana Damrau, Bo Skovhus, Piotr Beczala oder Jonas Kaufmann, mit dem er zuletzt heuer "Selige Stunden" veröffentlichte.

Und der Pianist bemühte sich stets auch um die nachwachsende Generation und ist zuletzt etwa mit dem frisch aus dem Ensemble der Staatsoper geschiedenen deutschen Nachwuchsbariton Samuel Hasselhorn oder dessen Schweizer Kollegen Mauro Peter zu hören. In dieselbe Kerbe schlägt auch der jährlich in Schönbrunn ausgetragene Internationale Helmut Deutsch Liedwettbewerb.

Beide Passionen - die Lehre wie die Praxis - vereinte Helmut Deutsch im Vorjahr mit seiner anekdotischen Autobiografie "Gesang auf Händen tragen. Mein Leben als Liedbegleiter" (Henschel). In der Mischung aus chronologischem Abriss und Kurzessays über künstlerische Begleiter stellte der Meister der schwarz-weißen Tasten unter Beweis, dass er auch mit der Computertastatur als Autor weit über das Niveau der handelsüblichen Künstlerbiografie hinaus umzugehen weiß.

