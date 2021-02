Henkel will Markendschungel weiter lichten

CEO Knobel will heuer Marken mit insgesamt 500 Mio. Euro Umsatzvolumen verkaufen

Der Konsumgüterkonzern Henkel will sich von weiteren Marken trennen. "Wir müssen uns auf starke, erfolgreiche Marke wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite konzentrieren", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel der "Welt am Sonntag". Parallel dazu würden neue Marken wie etwa Love Nature eingeführt. Daher habe Henkel für Marken und Geschäfte mit einem Umsatzvolumen von etwa 100 Mio. Euro 2020 bereits einen Verkauf vereinbart oder sie abgewickelt.

"Wir wollen bis Ende 2021 Marken in der Größenordnung von insgesamt 500 Millionen Euro Umsatzvolumen veräußern", betonte Knobel. Zudem bekräftigte der Henkel-Chef die Prognose 2020, die einen organischen Umsatzrückgang von ein bis zwei Prozent sowie eine Umsatzrendite von rund 13 Prozent vorsieht. Unzufrieden zeigte sich Knobel mit der Entwicklung des Wasch- und Reinigungsmittelgeschäfts in den USA, wo Henkel Marktanteile verloren hat. Zentrales Thema sei es, in diesem Jahr die Trendwende einzuleiten.