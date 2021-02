Hennig-Wellsow und Wissler zur neuen Linken-Doppelspitze gewählt

Weibliches Führungsduo - Abstimmungsergebnis muss noch durch Briefwahl bestätigt werden

Die deutsche Partei "Die Linke" wird künftig von einer weiblichen Doppelspitze geführt: Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow wurden am Samstag auf einem digitalen Parteitag zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Sie treten die Nachfolge von Katja Kipping und Bernd Riexinger an. Das Abstimmungsergebnis muss noch durch eine Briefwahl bestätigt werden.

Hennig-Wellsow ist Chefin des Landesverbands in Thüringen. Wissler leitet die Linken-Fraktion im hessischen Landtag. Die Linke erreicht in Umfragen Werte von sieben bis acht Prozent. Für eine Regierungsmehrheit mit SPD und Grünen, die in Umfragen auf zusammen rund 35 Prozent kommen, würde es demnach gegenwärtig nicht reichen. Der Deutsche Bundestag wird am 26. September gewählt.

Hennig-Wellsow warb auf dem Parteitag für ein Bekenntnis der Linken, auch im Bund Regierungsverantwortung zu übernehmen: "Lasst uns nicht mehr warten! Die Menschen haben keine Zeit, auf uns zu warten." Sie werbe dafür, CDU und CSU aus der Bundesregierung zu vertreiben. "Ob Schwarz-Grün kommt oder Rot-Rot-Grün, liegt auch an uns."

Kipping und Riexinger hatten die Linke seit 2012 geführt und wollten eigentlich bereits im vergangenen Juni ihre Amtszeit beenden, aber wegen Corona wurde der Parteitag seitdem zweimal verschoben. Bei dem Online-Treffen wird an diesem Samstag auch über die Neubesetzung der Stellvertreterposten, des Bundesgeschäftsführers und des Bundesschatzmeisters abgestimmt.