Herkunftskennzeichnung - Industrie: Verstößt gegen geltendes EU-Recht

Lebensmittelindustrie: Landwirtschaftsministerium blendet konsequent die geltende EU-Rechtslage aus

Die Lebensmittelindustrie kritisiert die geplante Ausdehnung der Herkunftskennzeichnung bei Nahrungsmitteln. "Das Landwirtschaftsministerium blendet konsequent die geltende EU-Rechtslage aus", so Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie, am Donnerstag in einer Aussendung. Denn die Rechtslage sei eindeutig.

"Die Kennzeichnung von Lebensmitteln ist EU-weit harmonisiert, auch die Deklaration der Herkunft von Lebensmitteln. Eine zusätzliche, simple und rein national verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Österreich ist de facto nicht zulässig. Das haben auch der Europäische Gerichtshof in seinem jüngsten Urteil über die nationale Herkunftskennzeichnung in Frankreich und mehrere Rechtsgutachten renommierter österreichischer Universitätsprofessoren und Rechtsexperten bestätigt", betont sie.

Den Mitgliedstaaten stehe es weiterhin frei, freiwillige Systeme der Herkunftskennzeichnung zu fördern. "Dazu braucht es aber keine neuen Verordnungen. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus sollte weniger geltendes EU-Recht ausblenden und stattdessen endlich bereits bestehende Herkunftsmodelle ausbauen", so Koßdorff.

Wobei es ohnehin noch Abklärungsbedarf in der Bundesregierung gibt. Der Verordnungsentwurf zur Herkunftskennzeichnung der Primärzutaten Rindfleisch und Eier in der öffentlichen und privaten Gemeinschaftsverpflegung kommt aus dem Gesundheitsministerium von Minister Rudi Anschober (Grüne) - Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Landwirtschaftskammer und ÖVP-Bauernbund wollen aber auch Lebensmittelhersteller in die Pflicht nehmen. Weiters offen ist, ob alle Gastronomiebetriebe von der Regelung betroffen sind. Nicht vorgesehen ist eine Kennzeichnung der Haltungsbedingungen der Tiere.