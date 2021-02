Heroin mit Straßenverkaufswert von 20.000 Euro in Wien entdeckt

Drogenhändler (27) wurde festgenommen - Er war nicht geständig

In Wien ist Heroin mit einem Straßenverkaufswert von rund 20.000 Euro entdeckt und sichergestellt worden. Ein Drogenhändler wurde festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Der nicht geständige montenegrinische Staatsbürger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich war am Sonntag einer serbisch-montenegrinischen Tätergruppe auf die Schliche gekommen, die in Wien-Favoriten mit Heroin und Kokain gedealt haben soll. Ab Montagmittag wurden die bekannten Übergabeorte überwacht - dabei ging der 27-Jährige den Ermittlern ins Netz.

Der Beschuldigte hatte 458 Gramm Heroin sowie 3.600 Euro Bargeld in einem Rucksack dabei. In einem Hotel in Wien-Favoriten, wo sich der 27-Jährige einquartiert hatte, wurden im Innenfutter eines Koffers weitere rund 400 Gramm Heroin, eine Suchtmittelwaage und Verpackungsmaterial entdeckt.