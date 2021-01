Herzogin Kate: Bin im Lockdown Friseurin geworden

"Zum Horror meiner Kinder"

Herzogin Kate (39) hat sich im aktuellen Corona-Lockdown an den Haaren ihrer Kinder versucht. "Ich bin in diesem Lockdown Friseurin geworden - zum Horror meiner Kinder", erzählte die Frau von Prinz William in einem Video-Gespräch mit anderen Eltern und Lehrern, das die Royals am Freitag auf Twitter veröffentlichten. Sie sprach vielen Eltern aus dem Herzen, als sie das gleichzeitige Unterrichten und Betreuen im Lockdown als "anstrengend" bezeichnete.

"Man versucht, bei allem das Beste zu geben, aber am Ende des Tages bin ich einfach erschöpft", sagte die Herzogin. Mit Prinz William (38) hat Kate drei kleine Kinder - George, Charlotte und den kleinen Louis (2).

