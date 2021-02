Heuer rund 1,27 Millionen Krebstote in der EU erwartet

Deutlicher Rückgang bei Sterblichkeitsraten seit 2015 - Forscher rechnen mit negative Auswirkungen durch Corona-Pandemie in kommenden Jahren

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Im heurigen Jahr werden in der EU allein durch die zehn häufigsten Krebsarten rund 1,27 Millionen Todesfälle erwartet. Das bedeutet eine Sterblichkeitsrate von 130 pro 100.000 Männer und 81 pro 100.000 Frauen. Bei den Männern wäre das ein Minus von sieben Prozent seit 2015, bei Frauen ein Minus von fünf Prozent, heißt es im Fachblatt "Annals of Oncology". Verzögerte Diagnosen und Behandlung wegen der Coronakrise könnten die Krebslast jedoch in den kommenden Jahren erhöhen.

Die internationalen Wissenschafter rund um Carlo La Vecchia von der Universität Mailand analysierten Daten für alle 27 EU-Staaten und Großbritannien. Genauere Zahlen veröffentlichten sie für die sechs bevölkerungsreichsten Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien, sowie für die Krebsarten von Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Lunge, Brust, Gebärmutter (einschließlich Gebärmutterhals), Eierstock, Prostata, Blase und Leukämien.

"Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die zweithäufigste Todesursache in Europa. Obwohl wir vorhersagen, dass die Sterblichkeitsrate bei vielen Krebsarten in diesem Jahr sinken wird, wird die absolute Zahl der durch die Krankheit verursachten Todesfälle aufgrund der Bevölkerungsalterung weiter steigen", berichtete Co-Autor Paolo Boffetta, der an Universitäten in New York und Bologna forscht.

Die Forscher forderten die politischen Entscheidungsträger auf, mehr Ressourcen zur Bekämpfung von Bauchspeicheldrüsenkrebs bereitzustellen. Bei dieser Erkrankung dürfte die Sterblichkeitsrate bei Männern im Jahr 2021 voraussichtlich stabil bleiben, bei Frauen jedoch in den meisten EU-Ländern weiter steigen. "Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Krebstodesraten sollten die Raucherentwöhnung, insbesondere bei Frauen, die Kontrolle von Übergewicht und Alkoholkonsum, die Optimierung des Screenings und der Früherkennung von Brust-, Darm- und - in Mittel- und Osteuropa - auch von Gebärmutterhalskrebs umfassen", empfehlen die Experten.

Ein begleitender Leitartikel in "Annals of Oncology" von weiteren Forschern betont, dass Krebs ein "schwerwiegender Risikofaktor für Covid-19-infizierte Patienten" ist, und warnt vor möglichen Kollateralschäden, die durch "Lähmung von Präventionsprogrammen, Screening und Früherkennung" verursacht werden. Seit März 2020 seien alle Aktivitäten, die mit den Fortschritten der letzten Jahrzehnte verbunden sind, "mit quietschenden Bremsen zum Stehen gekommen". Es sei zu früh, um die Auswirkungen einzuordnen, "aber es scheint unvermeidlich, dass sie deutliche, wenn nicht dramatische Konsequenzen haben werden", schrieben die Wissenschafter.

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *