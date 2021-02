Hilfe für Bosnien - EU-Diplomat kritisiert Bürgermeister von Bihac

Sonderbeauftragter: Aussagen über nicht angekommene Hilfe aus Österreich und EU "irreführend und nicht korrekt"

In der Diskussion um österreichische Hilfszahlungen für Geflüchtete in Bosnien hat sich nun auch der EU-Sonderbeauftragte in Bosnien-Herzegowina, Johann Sattler, eingeschaltet und sich mit einem Brief an den Bürgermeister der Stadt Bihać, Šuhret Fazlić, gewandt. Dieser hatte vergangene Woche erklärt, dass bisher keinerlei Hilfsgelder im Kanton Una-Sana, der besonders viele Migranten beherbergt, angekommen seien. Das sei "irreführend und nicht korrekt", kritisierte Sattler.

"Mit großer Überraschung und Enttäuschung" habe er die Aussagen Fazlićs über die europäische und insbesondere österreichische Hilfe gelesen, schrieb Sattler in dem der APA vorliegenden Brief. Nach dem letzten Treffen Mitte Jänner habe er gedacht, "dass wir eine Übereinkunft haben, dass solche Aussagen in Zukunft vermieden werden und dass wir eine konstruktive Zusammenarbeit starten können", so der EU-Sonderbeauftragte. Dies sei weiterhin möglich, doch ersuche er, solche Aussagen zu stoppen und der EU-Unterstützung in Bihać künftig mehr Gehör zu verschaffen.

Fazlić hatte gegenüber der Grünen Nationalratsabgeordneten Ewa-Ernst-Dziedzic, die den nordwestlich gelegenen bosnischen Kanton vor rund einer Woche besuchte, angegeben, in den vergangenen Jahren "nie auch nur einen Cent der internationalen Hilfe gesehen zu haben", wie Ernst-Dziedzic in einem APA-Gespräch berichtete. Dies hätten ihr gegenüber alle zuständigen Behörden und Politiker bestätigt, gleichzeitig aber auch eingeräumt, dass es wohl mit dem teils "dysfunktionalen" Staat in Bosnien zu tun haben könnte.

Das Außenministerium gab vergangene Woche auf APA-Anfrage an, dass die Ende Dezember von Österreich zugesagte Unterstützung über eine Million Euro (für die Internationale Organisation für Migration/IOM) bereits im Jänner überwiesen worden war. Die EU kündigte zudem zu Jahresbeginn 3,5 Millionen Euro an humanitärer Hilfe an, an der auch Österreich beteiligt ist. Es liege aber in der "gesamtstaatlichen Verantwortung Bosnien und Herzegowinas, für die dauerhafte Verbesserung der humanitären Situation von Flüchtlingen vor Ort zu sorgen", so eine Sprecherin des Ministeriums.

Auch Sattler erinnerte Fazlić ausführlich an die umfassende Hilfe seitens der EU und Österreichs. Die Union sei in den letzten drei Jahren "sehr aktiv und unterstützend" für die Bevölkerung Bihaćs tätig gewesen, so der österreichische Diplomat in dem Brief, der mit Februar datiert. 1,6 Millionen Euro seien in die Errichtung eines kantonalen Gerichts investiert worden, zusätzliche 600.000 Euro in bessere Straßenbeleuchtung in Bihać, hielt Sattler fest. Auch in der Corona-Pandemie habe sich die EU einmal mehr als "zuverlässiger Partner" gezeigt und der Stadt Beatmungsgeräte sowie weitere medizinische Ausstattung im Wert von 165.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Dezember war die Lage in Bihać eskaliert, nachdem das Camp Lipa kurz vor Weihnachten von der IOM geräumt worden war - mit der Begründung, dass es die bosnischen Behörden nicht winterfest gemacht hätten. Kurz darauf brannten die Zelte aus, den damaligen Berichten zufolge hatten Bewohner das Feuer selbst gelegt. Beobachter gehen davon aus, dass auch die Einheimischen das Feuer aus Wut auf die Flüchtenden gelegt haben könnten. Der Versuch der bosnischen Behörden, die Menschen mit Bussen in eine ehemalige Kaserne im Süden Bosniens zu bringen, scheiterte am Widerstand von Anwohnern. Daraufhin wurden die Flüchtlinge und Migranten in das ausgebrannte Lager zurückgebracht. Viele hausen seither - bei eisigen Temperaturen - im Wald, oft im Freien. Ernst-Dziedzic beschrieb die Lage als "hochexplosiv".