Hilfloser 71-Jähriger im Mühlviertel dank Pflegerin gerettet

Feuerwehr schlug Balkontür ein

Da ein 71-Jähriger in Pregarten (Bezirk Freistadt) auf ihr Läuten und Klopfen nicht reagierte, hat eine Pflegerin am Dienstag um 11.10 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr schlug schließlich die Glasscheibe der Balkontür ein, um in die Wohnung zu gelangen. Dort lag der Mann regungslos am Boden. Er war nicht ansprechbar und hatte offenbar einen Schlagfall erlitten. Der Patient wurde ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion.